Автобус с россиянами перевернулся в Турции

Российские туристы пострадали в ДТП в Анталье, Турция. Об этом сообщается в местной газете Yeni Alanya.

Авария произошла на шоссе Кемер — Кумлука. Небольшой туристический автобус, перевозивший 34 человека, перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.

В результате аварии пострадали четверо туристов, трое из которых — граждане России. Их немедленно доставили в местную больницу. Сейчас состояние пострадавших оценивается как хорошее.

Ранее в сентябре в турецком городе Анталья перевернулся автобус с россиянами. Консульство передавало о 15 пострадавших, при этом отрицалась информация о тяжелораненых. CNN утверждало, что четверо из них получили опасные для жизни травмы. Известно, что туристы направлялись на автобусе в аэропорт.

В октябре несколько турецких отелей остановили продажи из-за высокого спроса россиян на отдых в Анталье. По данным туристических агентств, в октябре спрос на Анталью вырос до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Интерес к курорту связали с тем, что у многих российских школьников сейчас каникулы

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