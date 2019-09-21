В Турции перевернулся автобус с россиянами

В турецком городе Анталья перевернулся автобус с россиянами. Об этом сообщает CNN Turk.

Инцидент произошел в районе Кепез. РИА Новости со ссылкой на российское консульство передает о 15 пострадавших, при этом отрицает информацию о тяжелораненых. CNN утверждало, что четверо получили опасные для жизни повреждения, все они были доставлены в медицинские учреждения. Известно, что туристы направлялись в аэропорт.

2 августа сообщалось о пяти погибших туристах, включая одного ребенка и 15 пострадавших из-за возгорания в автобусе в провинции Балыкесир (Турция). Водитель остановил автобус, чтобы эвакуировать находящихся в нем людей. Однако во время эвакуации началась паника, приведшая к давке и гибели пассажиров.

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