Ажиотажный поток россиян в Турцию вынудил отели остановить продажи

Несколько турецких отелей остановили продажи из-за высокого спроса россиян на отдых в Анталье в октябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских туроператоров.

По данным туристических агентств, в октябре спрос на Анталью вырос до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова отметила, что такой интерес к курорту может быть связан с тем, что у многих российских школьников сейчас каникулы, а в Турции прекрасная погода.

Ажиотажный спрос подтвердили и в агентстве «Интурист». Согласно информации оператора, почти все рейсы в Анталью на первую половину октября загружены на 100 процентов.

В компании отметили, что могли бы предоставить путешественникам из России дополнительные чартеры, однако размещать туристов будет негде: многие отели приостановили бронирование номеров на октябрь еще в августе.

В августе один из самых популярных турецких курортов Анталья установил рекорд, приняв в период с 1 января по 22 августа 10 миллионов туристов. Данные Областного управления по культуре и туризму свидетельствуют, что число иностранных отдыхающих выросло на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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