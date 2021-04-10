В результате ДТП в Турции погиб российский турист и десятки пострадали

В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 26 человек и погибла одна россиянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

По имеющимся данным, автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП около 9:30 утра. Десятки пострадавших экстренно были доставлены в местные больницы городов Конья и Сельчук. Как отмечает агентство, одна российская туристка погибла.

Сообщается, что для выяснений обстоятельств аварии, на место происшествия выехали два сотрудника посольства России в Анкаре.

Ранее в октябре 2020 года автобус с российскими туристами, которые направлялись в аэропорт Анталии, попал в смертельное ДТП в районе Кунду. По информации источника, транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на встречной полосе.