Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Трое россиян госпитализированы после ДТП с участием туристического автобуса в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Анкаре.

Как стало известно от представителей жандармерии и туристической компании, пятеро пострадавших в аварии туристов обратились за медицинской помощью. «Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут, предположительно, выписаны сегодня», — добавил собеседник агентства.

Остальные россияне, по его словам, находятся в отеле Коньи. После того как завершатся процедуры по выяснению обстоятельств аварии и позволит погода, они поедут в гостиницы по месту отдыха.

Утром 10 апреля автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП. Десятки пострадавших доставили в больницы городов Конья и Сельчук. В результате происшествия погибла одна российская туристка.