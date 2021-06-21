Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Турции в июне

Стоимость отдыха в Турции с вылетом 22 июня в отелях категории три-пять звезд составит от 40 до 100 тысяч рублей. Оптимальные цены на размещение назвали отечественные туристические компании, данные опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно расценкам Coral Travel, размещение в трехзвездочной гостинице «все включено» на девять ночей с вылетом из Москвы в Анталью обойдется двоим взрослым в 50 тысяч рублей, а аналогичный тур с вылетом из Екатеринбурга будет стоить примерно 70 тысяч рублей.

При этом проживание в объекте размещения категории четыре звезды с вылетом из Москвы в Анталью у PEGAS Touristik обойдется в 55 тысяч рублей на двоих, а в пятизвездочных отелях Concordia Celes Beach, Armas Kaplan Paradise, Fame Residence Kemer & Spa — в 80, 75 и 96 тысяч рублей соответственно.

Путевка в четырехзвездочную гостиницу Антальи на семь ночей у ANEX Tour стоит 42 тысячи рублей на двоих, в отель пять звезд при равных условиях — 46 тысяч рублей.

У «Интуриста» тур в трехвездочный отель с питанием по системе «все включено» в Кемер с вылетом 24 июня сейчас можно приобрести по цене от 40 тысяч рублей на семь ночей на двоих, такой же тур в отель пять звезд — от 50 тысяч рублей на двоих.

При этом туроператоры отметили, что цены сейчас динамические и могут меняться в зависимости от спроса каждый час. В приведенных примерах указана стоимость за полный пакет, который включает перелет туда и обратно, групповые трансферы, проживание, питание «все включено» и медстраховку.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты.