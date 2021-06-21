Стало известно о снижении цен на отдых в России из-за открытия Турции

Российские туроператоры могут снизить цены на отдых в курортных городах России из-за открытия Турции. Об этом стало известно из комментария вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, передает Business FM.

По его словам, возобновление авиасообщения с зарубежными направлениями — это появление конкуренции и очень хорошая новость для отечественных туристов. «Мы столкнулись с ситуацией, когда просто не можем ничего предложить на июль-август из категории отелей четыре-пять звезд на наших популярных морских курортах», — уточнил он.

Горин также добавил, что некоторые премиальные гостиницы повысили стоимость проживания на сто процентов, а после открытия Турции они будут вынуждены корректировать цены под рыночные условия и снижать их.

При этом, как отмечают владельцы объектов размещения на черноморском побережье, туристы не отменяют свои бронирования из-за Турции. «Август сейчас бронируют активно. Турция нам не конкурент. Кто любит Крым, тот едет в Крым. Кому нужна Турция, тот едет в Турцию», — пояснил хозяин жилья в поселке Новый Свет в Крыму.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты.

Кроме того, на заседании было принято решение о возобновлении с 28 июня авиасообщения еще с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.