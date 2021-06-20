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Еще одна российская авиакомпания возобновит полеты в Турцию с 1 июля

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская авиакомпания «Победа» возобновит полеты в Турцию с 1 июля. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что рейсы будут выполняться ежедневно из московского аэропорта Внуково в две авиагавани турецкой Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа билетов уже открылась, пояснили в компании.

Ранее в июне стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию. Так, дважды в день будут выполняться рейсы в Стамбул, один раз в день — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты.

12 апреля правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки. Регулярные рейсы между странами осуществлялись два раза в неделю. В мае оперативный штаб принял решение продлить приостановку полетов до 21 июня 2021 года.

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