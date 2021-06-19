«Аэрофлот» с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин объявил о запуске новых рейсов из Москвы в Турцию с 25 июня. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент авиакомпания выполняет два рейса в неделю по маршруту Москва — Стамбул. С 25 июня будут доступны дополнительные рейсы в Турцию. «Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталья — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день», — сказал Демин.

Представитель «Аэрофлота» добавил, что дальнейшее расширение маршрутной сети в Турцию будет зависеть от фактического спроса.

Ранее в июне на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.