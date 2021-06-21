Россияне массово захотели улететь в Турцию после новости о возобновлении полетов

Поиски билетов в Турцию выросли после новости о возобновлении полетов на популярный курорт с 22 июня. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно предоставленными данным, отечественные туристы массово захотели улететь на курорты Турции — россияне в три раза чаще стали искать авиабилеты в период с 19 по 20 июня. Также уточняется, что Турция вошла в топ-5 стран, куда были оформлены билеты с 18 по 20 июня. Отмечается, что туда приобретали каждый десятый билет среди зарубежных направлений со средним чеком в одну сторону около 14,8 тысячи рублей.

Кроме того, известно, что решение о возобновлении авиасообщения с другими странами не вызвало ажиотажа на поиск и покупку авиабилетов по направлениям.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты.

Также было принято решение о возобновлении с 28 июня авиасообщения еще с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.