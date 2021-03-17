Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни. О причинах его смерти официально не сообщается, передает Bloomberg со ссылкой на вице-главу государства Самиа Сулуху Хассана.

Как ранее сообщал Financial Times, президент был болен коронавирусом и долгое время не выходил на связь. По данным РИА Новости, он сначала лечился в Конго, а затем в Индии. Ряд изданий, на которые ссылается агентство, подтверждают информацию о серьезной болезни политика.

В то же время ряд крупных госслужащих, таких как премьер-министр Танзании, опровергли данные о заражении главы государства. Кроме того, Магуфули заявлял об отсутствии COVID-19 в стране и подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины. При этом он призывал народ молиться и поститься для лечения болезней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Всего в стране было выявлено 509 заражений и 21 смерть.