Президент Танзании призвал людей молиться три дня для лечения болезней

Президент Танзании Джон Магуфули призвал людей молиться три дня для лечения болезней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир East Africa Radio.

«Болезни есть и будут существовать дальше, болезни грудной клетки и респираторные заболевания, они не начались здесь (...) Прошу танзанийцев еще раз в ситуации разлада продолжать молиться Богу. Давайте начнем сегодня: с наших мусульманских братьев, завтра в субботу будут молиться наши братья-адвентисты, а в воскресенье — братья-христиане. Три дня в молитвах и в посте, и я уверен, что мы победим», — заявил Магуфули.

ТАСС подчеркивает, что лидер страны прямо не говорил о пандемии COVID-19. По его словам, страна уже «побеждала» болезни и не вводила режим изоляции, при этом экономическая ситуация на фоне коронавируса якобы улучшилась.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Всего в стране было выявлено 509 заражений и 21 смерть.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться