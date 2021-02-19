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Президент Танзании призвал людей молиться три дня для лечения болезней

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Джон Магуфули
Джон Магуфули
Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Президент Танзании Джон Магуфули призвал людей молиться три дня для лечения болезней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир East Africa Radio.

«Болезни есть и будут существовать дальше, болезни грудной клетки и респираторные заболевания, они не начались здесь (...) Прошу танзанийцев еще раз в ситуации разлада продолжать молиться Богу. Давайте начнем сегодня: с наших мусульманских братьев, завтра в субботу будут молиться наши братья-адвентисты, а в воскресенье — братья-христиане. Три дня в молитвах и в посте, и я уверен, что мы победим», — заявил Магуфули.

ТАСС подчеркивает, что лидер страны прямо не говорил о пандемии COVID-19. По его словам, страна уже «побеждала» болезни и не вводила режим изоляции, при этом экономическая ситуация на фоне коронавируса якобы улучшилась.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Всего в стране было выявлено 509 заражений и 21 смерть.

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