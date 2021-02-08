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В Танзании 15 человек умерли от неизвестной болезни

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Фото: ERIC GAILLARD / Reuters

Не менее 15 человек умерли в Танзании в результате неизвестного заболевания. Об этом сообщает The Mirror.

Неопознанный вирус, который распространяется по региону Мбея на юге африканского государства, привел также к госпитализации более 50 человек. Он вызывает у больных кровавую рвоту и смерть в течение нескольких часов. Кроме того, заболевание также может вызывать тошноту.

Местные медицинские эксперты полагают, что вспышка вряд ли широко распространится. Они отметили, что чаще всего от заболевания страдают мужчины. Врачи также проверяют местную воду на возможное загрязнение ртутью.

В декабре 2020 года появились сообщения о вспышке неизвестной болезни в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи. Другой возможной причиной болезни называли отравление ртутью и другими тяжелыми металлами.

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