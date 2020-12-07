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Инфекционист объяснил вспышку неизвестной болезни в Индии

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Фото: Manish Swarup / AP

Вспышка неизвестной инфекции в Индии может быть совсем не новым заболеванием. На данный момент преждевременно делать какие-то выводы. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Как я понимаю, абсолютно нет никакой информации о диагнозе этих людей. Поэтому говорить однозначно, что это инфекционная патология, пока что преждевременно», — сказал инфекционист.

Он объяснил, что Индия известна как эндемичная по многим инфекциям страна, в частности, по холере. При этом завезти известные патогены на территорию России будет не так просто. Например, хорошо отработаны алгоритмы по выявлению холеры в самолете и по развертыванию временных инфекционных госпиталей с обязательным карантином.

«Вот если мы будем говорить про холеру, то тогда все регламентные мероприятия, они четко прописаны международными документами. А если это какая-то совсем новая болезнь, ну, что я могу сказать, вероятность этого крайне-крайне низкая», — добавил Вознесенский.

Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло 6 декабря из города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Один человек погиб, более 350 госпитализированы. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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