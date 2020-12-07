Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии. Об этом передает издание The Hindu.

Медики в штате Андхра-Прадеш сообщили, что один человек скончался в результате заражения, еще 315 индийцев поступили в больницы со схожими симптомами. Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Тесты на коронавирус всех поступивших в медицинские учреждения индийцев показали отрицательный результат. Представители местных властей отметили, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.

Ранее в Сенегале более 200 рыбаков заразились загадочной болезнью, которую они подхватили в Атлантическом океане. Отмечается, что больные покрываются струпьями, сильно чешутся и жалуются на опухшие губы и раздражение глаз.