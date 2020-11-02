Неизвестная болезнь в Африке унесла жизни 15 молодых человек

Неизвестная болезнь в штате Дельта на юге Нигерии унесла жизни как минимум 15 молодых человек. Об этом сообщает Vanguard.

Отмечается, что погибшим было от 18 до 25 лет. Власти штата заверили, что уже делают максимум для замедления темпов распространения болезни.

В частности, губернатор штата поручил министерству здравоохранению расследовать случаи смерти. Известно, что на данный момент африканские эпидемиологи подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка. В частности, к этой группе относятся лихорадка денге, Эбола, Ласса и несколько других.

1 ноября сообщалось, что ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание заканчивается летальным исходом. Отмечается, что данная болезнь объединяет несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом.

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