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В Индии неизвестной болезнью заразились почти 850 человек

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В Индии почти 850 человек заразились неизвестной болезнью. Вспышка заболевания произошла в южном штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает RMOL.ID.

С воскресенья, 6 декабря, в местные больницы поступили 848 жителей страны со схожими симптомами, среди которых головокружение, приступы, аналогичные эпилептическим, обмороки, пена изо рта и дрожь. На данный момент врачи не могут поставить точный диагноз.

Также сообщается, что был зафиксирован один летальный исход.

Предположительной причиной происхождения болезни называют хлорорганические вещества, используемые для борьбы с комарами-переносчиками малярии и лихорадки.

Ранее инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой заявил, что вспышка заболевания не связана с коронавирусом. Власти предположили, что ее причиной могло стать загрязнение воды.

Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло 6 декабря из города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Тесты на коронавирус у пациентов дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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