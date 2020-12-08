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Власти Индии прокомментировали вспышку неизвестной болезни

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Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Власти Индии прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о вспышке новой неизвестной болезни в штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой, вспышка заболевания не связана с коронавирусом. Власти предполагают, что ее причиной могло стать загрязнение воды. «Мы подозреваем загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами», — сказал он. По словам Роя, общее число заболевших превысило 800, один человек скончался.

Рой добавил, что власти пытаются установить причину заболевания, а также справиться с паникой среди населения. При этом он отметил, что все заболевшие прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, они выявили отрицательный результат. «Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи», — резюмировал инспектор.

Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло 6 декабря из города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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