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Роспотребнадзор отреагировал на вспышку неизвестной болезни в Индии

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Фото: Adnan Abidi / Reuters

В России не зарегистрировано случаев заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестной болезнью в южном штате Андхра-Прадеш, Индия. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости во вторник, 8 декабря.

«В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение», — отреагировали в ведомстве на сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Индии.

В службе уточнили, что ситуация в Индии отслеживается с 6 декабря. Россиянам, находящимся на территории этой страны, рекомендовали пить только воду из бутылок и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи.

Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло из города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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