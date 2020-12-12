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В Индии назвали причину вспышки неизвестной болезни на юге страны

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Одной из причин вспышки неизвестной болезни в городе Элуру на юге Индии могло стать отравление ртутью и другими тяжелыми металлами. Об этом заявил главный министр правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди, передает ТАСС.

«Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей», — сказал министр.

При этом специалистам все еще не удалось выяснить точную причину заболевания. В анализах пациентов обнаружили свинец и никель, однако медики исключают заражение питьевой воды. Редди также отметил, что 11 декабря в Элуру выявили четыре новых случая заболевания. Общее число пострадавших достигло 613.

Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло из города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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