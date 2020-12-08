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Названа возможная причина вспышки неизвестной болезни в Индии

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Возможной причиной неизвестной болезни в южном штате Андхра-Прадеш, Индия, стало отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке. Такую версию назвала канцелярия главного министра штата, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что полная информация о том, что именно спровоцировало болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. «В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец», — сообщил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

При этом указывается, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не зарегистрировано случаев заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестной болезнью в штате Андхра-Прадеш. Россиянам, находящимся на территории этой страны, рекомендовали пить только воду из бутылок и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи.

Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло из города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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