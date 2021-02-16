Туристам на Занзибаре запретили ходить по улице в слишком откровенной одежде

Власти Занзибара решили бороться с туристами, которые гуляют по улицам острова в слишком откровенной одежде, и сообщили об ужесточении запретов для отдыхающих. Заявление правительства Танзании опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что правила поведения путешественников в Танзании были утверждены еще в 2015 году — согласно установленным нормам, туристам было запрещено появляться в общественных местах в нарядах, открывающих пупок и колени.

Тем не менее в связи с большим наплывом иностранцев на остров Занзибар ситуация с разгуливающими по улицам в откровенных вещах постояльцами ухудшилась. Как сообщили власти курорта, нарушение норм приличия раздражает местных жителей, а также противоречит мусульманским законам страны — поэтому они решили ужесточить наказание за неповиновение правилам.

На первом этапе правительство ограничится предупреждениями и разъяснительной работой, однако в случае игнорирования общественных норм, туристам грозит штраф от 700 долларов до пяти тысяч долларов или даже тюрьма.

Как пояснили в АТОР, под запрет для туристов, выходящих за пределы отельных и пляжных зон на Занзибаре, подпадают купальники, слишком короткие шорты, платья и юбки, не прикрывающие коленей, а также короткие топы и майки, не прикрывающие пупка. Кроме того, мужчинам будет запрещено ходить с оголенным торсом.

«Занзибар — мусульманский остров, и местным жителям и властям действительно не нравится, когда множество туристов вне отеля и пляжа ходят по городу в ненадлежащей одежде, и часто — со спиртными напитками в руках. Все это не значит, что туристы на Занзибаре должны носить только полностью закрытую одежду. Но если турист выезжает в город, поселок, любую жилую зону на острове, то ему действительно необходимо прикрыть живот, колени и плечи», — прокомментировали решение властей представители туроператора PEGAS Touristik.

В феврале российская туристка, отдохнувшая на Занзибаре в 2021 году, описала остров словами «страшно, грязно, душно» и составила подробный отчет о путешествии. Так, по словам путешественницы, «ступая на землю Занзибара», она сразу увидела разруху — руины, нищету и разбитые дороги.