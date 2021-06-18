В Крыму после затопления спасли 200 крокодилов

Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами в Крыму полностью затопило в результате наводнений. Всех животных удалось спасти, рассказал владелец учреждения Виктор Жиленко РИА Новости.

Жиленко заявил, что помещение крокодиляриума затопило водой полностью, «до потолка». Всего в нем находились более 200 животных: некоторых из них временно взяли домой, часть отправили в Алуштинский аквариум, еще часть осталась в небольших вольерах перед входом в здание. Больших крокодилов достать из помещения не получилось, поэтому они пережидают потоп =в помещении.

«Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», — подчеркнул Жиленко. По его словам, воду из крокодиляриума откачивают четыре помпы. На данный момент неизвестно, когда учреждение вернется к работе. Отмечается, что крокодиляриум находится рядом с ялтинской рекой Дерекойка.

В Instagram крокодиляриума пообещали поделиться подробностями о спасении животных и отметили, что сейчас устраняют последствия потопа. Представители организации также поблагодарили сотрудников МЧС за «оперативную помощь».

Ранее из затопленной Ялты начали эвакуировать жителей.

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