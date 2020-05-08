Десятки собак спасли от съедения в Южной Корее

Международное подразделение Общества защиты животных США Humane Society International спасло около 70 собак от съедения в Южной Корее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители благотворительной организации убедили мясную ферму прекратить изготавливать и продавать собачье мясо. Спасательная операция, запланированная в марте, была перенесена: из-за пандемии COVID-19 Южная Корея временно закрыла границы. В будущем десяткам собак предстоит перелет в Канаду и США, где им найдут хозяев.

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Пока псов временно разместили в вольерах на территории Южной Кореи. Их кормят, поят и оказывают им ветеринарную помощь.

Владелец мясной фермы Наксон Ким (Nakseon Kim) утверждает, что любит собак. «Я и разводить их начал только потому, что люблю собак. На самом деле, я никогда не был большим фанатом собачьего мяса. У меня было несколько псов, и я начал их разводить. Когда у меня появилось уже около 20-30 собак, я стал продавать их. Я думал, что это прибыльный бизнес, но на деле ничего не вышло», — рассказал Ким.

На его ферме проживали пудели, бигли, хаски, золотистые ретриверы, померанские шпицы, чихуахуа и бостон-терьеры. После нескольких лет ведения жестокого бизнеса Ким решил заняться выращиванием овощей. В этом ему помогла благотворительная организация.

Потребление собачьего мяса неуклонно снижается в Южной Корее. В Гонконге, Тайване, Таиланде, Сингапуре и на Филиппинах оно находится под запретом или строго ограничено. В 2018 году Индонезия и вьетнамская столица Ханой полностью прекратили торговлю мясом собак. В апреле 2020 года жители китайских городов Шэньчжэнь и Чжухай также перестали употреблять собачье и кошачье мясо. Это произошло после того, как местное правительство заявило, что собаки — друзья человека, а не скот.

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