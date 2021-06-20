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Россиян предупредили об увеличении числа природных катаклизмов

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Люди на мосту в Ялте
Люди на мосту в Ялте
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Климатолог рассказал об удвоении числа природных катаклизмов в России. Его слова приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram.

По словам старшего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, сильные ливни в Крыму и других южных регионах страны — это пример общей тенденции на увеличение количества неблагоприятных климатических явлений.

Эксперт предупредил, что важно адаптироваться к меняющимся природным условиям. «Каждый регион имеет свой рельеф, где-то нужно улучшать сети водоотвода, где-то принимать другие меры. В целом это большая и достаточно сложная техническая задача», — подчеркнул Киселев.

Он также указал на данные Росстата, согласно которым по сравнению с концом прошлого века наблюдается учащение природных катаклизмов, а «легкие грибные дождички заменяются более интенсивными».

Ранее в июне в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Река Водопадная вышла из берегов, затопив центральные улицы. Власти приняли решение ограничить въезд транспорта в город и предупредили о риске остаться без питьевой воды, назвав происходящее стихийным бедствием.

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