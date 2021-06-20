Глава Крыма назвал ливни в регионе стихийным бедствием

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал стихийным бедствием ливни, которые прошли в регионе, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам главы региона, такого количества осадков в Ялте не выпадало ни разу за последние сто лет, а в Керчи — более 56 лет. «Старожилы в Ялте не помнят никогда таких случаев, а в Керчи вспоминают 2002 год, наводнение, но оно не было таким сильным», — отметил он.

«Вода пребывала стремительно. В первую очередь — это стихийное бедствие, без всяких сомнений», — сказал Аксенов. Он добавил, что на данный момент к ликвидации последствий привлечены все службы. «Сейчас главная задача — не причины искать произошедшего, а помощь всем, чтобы никто не остался с бедой один на один», — заключил глава Крыма.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.