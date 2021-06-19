Глава Крыма ответил на шутку украинских властей про затопление полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на шутки украинских политиков про затопление полуострова. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

По его словам, не стоит обращать внимание на подобные высказывания из Киева. «Сами сделать ничего не могут, вы поймите, это же бессильное такое злорадство. Вот и все», — объяснил глава региона.

Аксенов также добавил, что в Киеве радуются любому происшествию или событию, которое носит негативный характер, на территории российского Крыма.

Ранее на Украине пошутили над затоплением нескольких районов Крыма из-за мощного циклона. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов посчитал, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.