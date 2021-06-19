В России ответили на шутку Украины про затопление Крыма

Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди ответила на шутку Украины про затопление полуострова, объяснив такие высказывания глобальным кризисом в стране. Свое мнение она высказала в беседе с «Говорит Москва».

«Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», — отметила сенатор.

Ранее на Украине пошутили над затоплением нескольких районов Крыма из-за мощного циклона. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов посчитал, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.