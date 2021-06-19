На Украине пошутили над затоплением Крыма

На Украине пошутили над затоплением нескольких районов Крыма из-за мощного циклона. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов посчитал, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили. Видео публикует Telegram-канал RT.

«Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к большому сожалению, там случилась такая.. (...) Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — отметил Данилов.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.