Мир
 
Последние новости
Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до девяти
Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса
Боец UFC захотел побить Петра Яна в России
Появились подробности гибели пропавшей в России студентки из США
Эксперт объяснил невозможность России отказаться от доллара
Назван новый президент Ирана
Названа причина крушения самолета в Кемеровской области
Российский иммунолог оценил риски непривитых умереть от коронавируса
Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей в России студентки из США
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за создания «Крымской платформы»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за решения создать «Крымскую платформу» — международную площадку по обсуждению мер по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, раньше власти страны хотели вернуть Крым, однако сейчас им просто нужно «яркое мероприятие».

«От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Мазохисты», — заключила она.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева при помощи «Крымской платформы». Он намерен обсудить реализацию плана на саммите 23 августа, накануне Дня независимости страны, на который приглашены представители США, Канады, Турции, Великобритании и стран Евросоюза. Инициативу Зеленского поддержал американский президент Джо Байден.

В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. По итогам голосования, 96,77 процента крымчан и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за принадлежность Крыма России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией и продолжает искать пути его возвращения под свой контроль.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден поддержал инициативу Зеленского по созданию «Крымской платформы»
Зеленский рассказал о реакции России на создание международной площадки по Крыму
Украина допустила встречу Зеленского с Байденом в Европе