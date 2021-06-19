Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за создания «Крымской платформы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за решения создать «Крымскую платформу» — международную площадку по обсуждению мер по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, раньше власти страны хотели вернуть Крым, однако сейчас им просто нужно «яркое мероприятие».

«От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Мазохисты», — заключила она.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева при помощи «Крымской платформы». Он намерен обсудить реализацию плана на саммите 23 августа, накануне Дня независимости страны, на который приглашены представители США, Канады, Турции, Великобритании и стран Евросоюза. Инициативу Зеленского поддержал американский президент Джо Байден.

В марте 2014 года в Крыму был проведен референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. По итогам голосования, 96,77 процента крымчан и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за принадлежность Крыма России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией и продолжает искать пути его возвращения под свой контроль.