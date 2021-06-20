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Власти Ялты сообщили о пройденном пике подтопления

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о пройденном пике подтопления в городе. В большей части города вода уже ушла, осадков в ближайшее время не предвидится, передает ее слова ТАСС.

Однако в двух местах ситуация остается сложной. В поселке Кореиз с гор продолжает идти большой поток воды. А в самой Ялте на улицах Кривошты и Вергасова вышла из берегов река Быстрая. По словам Павленко, причиной этого стало заиленное на 3,5-4 метра русло реки. Вода подтапливает подвалы многоквартирных домов, местные жители эвакуируются.

Ранее Павленко сообщила, что число пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух. Также увеличилось количество пострадавших — до 24 человек, при этом с тяжелыми травмами никто за медпомощью не обращался. Погибшим по-прежнему числится один местный житель.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.

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