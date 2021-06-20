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Число пропавших без вести после потопа в Ялте выросло

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Количество пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух. Об этом агентству ТАСС сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Также увеличилось количество пострадавших — до 24 человек, при этом с тяжелыми травмами никто за медпомощью не обращался. Погибшим по-прежнему числится один местный житель.

Павленко уточнила, что туристов среди исчезнувших или пострадавших нет.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.

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