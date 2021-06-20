Директор крокодиляриума рассказал о ловле питомцев руками после потопа в Ялте

Крокодилов, вырвавшихся на свободу из акватеррариумов в затопленном Ялтинском крокодиляриуме, пришлось вылавливать руками. Об этом в Instagram сообщил владелец заведения Виктор Жиленко.

Он успокоил местных жителей, что никто из питомцев за пределы помещения не сбежал. «Ловля крокодилов продолжается. Непростое это занятие ловить крокодилов. Мы уже 30 штук словили, но еще жменя на свободе плавает», — добавил Жиленко.

Также он разместил видео, на котором видно, как сотрудники хватают крокодилов за пасть и хвост и достают из из воды.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.