На Крым обрушится новый шторм с вечера понедельника. Сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер сохранятся на полуострове и во вторник. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС просит местное население не заходить в горно-лесную местность, не гулять на набережной и воздержаться от выхода в море.

17 июня на востоке Крыма начались сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Власти ввели в регионе режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды. На следующий день, 18 июня, из-за обильных осадков в Ялте из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. Несколько десятков человек пострадали.