Россияне оценили идею пускать на отдых в Крым только вакцинированных туристов

Россияне оценили идею об обязательной вакцинации путешественников для въезда в Крым — 35 процентов респондентов поддержали новую меру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Уточняется, что 24 процента опрошенных уверены в необходимости принятия таких мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и спасения туристического сезона. Еще 11 процентов считают, что обязать вакцинироваться туристов нужно по всей стране, а не только на популярном курорте.

Однако большинство респондентов (42 процента) рассматривают подобное требование для гостей Крыма как попытку ограничения свободы передвижения. При этом семь процентов заявили, что если туристов обяжут прививаться, то это будет формальностью и найдутся различные варианты, как обойти правило. Отмечается, что 16 процентов респондентов опроса не смогли определиться с ответом.

Также пользователи выразили свое мнение по поводу въезда на курорт в комментариях под опросом. «Полный бред! Это преступное предложение», — поделился своей точкой зрения подписчик канала. «Я только за. Но есть одно но и очень большое. Детей-то не прививают пока что», — заявил другой пользователь. Кроме того, некоторые участники голосования отметили, что уже привились для рабочих целей и поездок за границу.

Ранее в июне Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил пускать в отели города туристов при выполнении одного из двух условий — предоставлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Он пояснил, что данные меры предпринимаются из-за большого потока отдыхающих, в том числе из Москвы.