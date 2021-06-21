В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации россиянам запретят купаться на пляжах Крыма и Севастополя, пострадавших от наводнения. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что из-за неблагоприятных природных катаклизмов на территории полуострова был организован комплекс противоэпидеомиологических мероприятий. В частности, усилен контроль за реализацией мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Предписание о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях Крыма было выдано на неопределенный срок в связи с ухудшением качества морской воды. В регионе также усилен контроль за обеспечением населения подтопленных зон питьевой водой.

Сообщается, что по состоянию на 21 июня санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике стабильная, пробы воды и пищевых продуктов соответствуют обязательным нормам.

Ранее в Ялте временно закрыли все достопримечательности из-за подтопления, об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. Павленко объяснила, что все объекты культурного наследия Ялты будут закрыты для показа на субботу, воскресенье и понедельник — с 19 по 21 июня включительно.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.