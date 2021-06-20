Гинцбург предупредил привившихся россиян об опасности перегрева в жару

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян, в том числе и тех, кто прививается против коронавируса, об опасности перегрева в жару. Его слова передает РИА Новости.

По словам врача, рекомендации для привившихся россиян по поведению в жару такие же, как и для всех остальных. «На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — пояснил он.

Особенно Гинцбург советовал поберечься тем, кто страдает гипертонией и диабетом. «На жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать», — добавил он, призвав россиян оберегаться от перегрева и не ставить себя в экстремальные условия.

При этом противопоказаний насчет купания в водоемах для привитых нет. Однако врач посоветовал не делать долгих заплывов, не истощаться и не изматываться физически. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются — сколько хотите», — заключил Гинцбург.

Ранее Гинцбург объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации. Вызванный длительными физическими нагрузками дефицит глюкозы в организме может негативно повлиять на выработку антител.