Гинцбург объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации

Вызванный длительными физическими нагрузками дефицит глюкозы в организме может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19, рассказал ТАСС глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. (...) Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются», — сказал ученый. Он объяснил, что дефицит глюкозы в крови, вызванный спортом на выносливость — лыжами, длительным плаванием, бегом — запускает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать. Без глюкозы клетки головного мозга не проживут.

Москвы и Московская область объявили об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на вакцинацию за сутки записались почти 42 тысячи человек, это в четыре раза больше обычных данных. Она также рассказала о готовности Москвы к повторной вакцинации граждан, сделавших прививки от шести и более месяцев назад.

Ранее Гинцбург сообщил, что ревакцинацию «Спутником V» можно делать. «Спутник Лайт» подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заключил он.