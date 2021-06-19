Гинцбург раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса

Пациентам, у которых зафиксировано обострение крапивницы и конъюнктивита, а также острое течение любых других болезней, не следует прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» до нормализации состояния. Такие противопоказания для вакцинации назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По его словам, в таких случаях вакцинацию стоит отложить на две недели.

В то же время Гинцбург подчеркнул, что бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит С, а также онкозаболевания в стадии ремиссии не являются противопоказаниями для получения прививки. «Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные», — заявил он, призвав таких пациентов сделать прививку как можно скорее.

Ранее в июне Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что российский препарат «Спутник V» безопасен для онкопациентов. Специалист подчеркнул, что делать прививки необходимо абсолютно всем, у кого нет медицинских противопоказаний.