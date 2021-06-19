Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости оценил риск появления бесплодия после вакцинации от коронавируса.

По словам специалиста, введение вакцины от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса. «Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — сказал он.

Гинцбург также напомнил, что «Компонент I» и «Компонент II», которые есть в составе «Спутника V», сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно. «Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких», — заключил он.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил возможность бесплодия после вакцинации от COVID-19 и назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье. Медик высказал недоумение по поводу того, откуда взялось такое мнение и пояснил, что вакцина от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись, при этом негативно на человеке они не сказываются.