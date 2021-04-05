Глава центра Гамалеи оценил возможность «Спутника V» влиять на геном человека

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека и на его генетическую наследственность. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не может, ответ однозначный», — сказал он.

Ученый пояснил, что влиять на геном людей возможно через интегрирование в него каких-либо элементов или через изменение структуры ДНК. «Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», — уточнил директор Центра.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли информацию о связи вакцинации и бесплодия и способности влиять на ДНК. Две существующие вакцины на основе mРНК также не могут стать или изменить ДНК клеток.