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В ВОЗ опровергли слухи о связи между вакцинацией и бесплодием

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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией и бесплодием. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен, передает РИА Новости.

По ее словам, не существует таких вакцин, которые бы приводили к бесплодию. Специалист также рассказала, что заявления о влиянии вакцинации на ДНК не являются правдивыми. Она пояснила, что в ВОЗ сейчас есть две вакцины на основе mРНК, и такие РНК никак не могут стать ДНК или изменить ДНК клеток человека. О`Брайен добавила, что большинство вакцин разработаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они предназначены.

Ранее американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от COVID-19. Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.

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