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Онколог Минздрава оценил безопасность вакцин от COVID-19 для больных раком

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Андрей Каприн
Андрей Каприн
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн оценил безопасность вакцин от COVID-19 для больных раком. Он рассказал «Комсомольской правде», что российский препарат «Спутник V» безопасен для онкопациентов.

Специалист подчеркнул, что делать прививки необходимо абсолютно всем, у кого нет медицинских противопоказаний.

«Вакцина "Спутник V", в отношении которой мы ведем исследования о применении у онкопациентов, безопасна. Онкологическое заболевание в стадии ремиссии не является противопоказанием к вакцинации, но служит фактором, к которому необходимо относиться с большим вниманием», — рассказал Каприн.

По его словам, исследования насчет вакцинации на разных стадиях лечения онкологии продолжаются. Однако основная часть больных раком уже может ставить прививки, заверил онколог.

Ранее Каприн оценил влияние вакцин от COVID-19 на возникновение рака. Он заявил в интервью РИА Новости, что вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

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