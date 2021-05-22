Главный онколог Минздрава назвал способ выявить рак на ранних стадиях

Более 90 процентов больных раком, среди узнавших о нем на ранней стадии, сумели победить недуг. Однако далеко не всем удается своевременно выявить серьезное заболевание. Способ сделать это как можно раньше в беседе с РИА Новости назвал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Чтобы не упустить момент и своевременно купировать злокачественную опухоль, Каприн посоветовал перейти на сайт главных онкологов и Минздрава и обратить внимание на таблицы с возрастными рамками скринингов. «Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок», — отметил он.

Комментируя замечание журналиста о том, что многих отталкивают процедуры скрининга (в частности, колоноскопия), специалист указал на то, что ученые разных стран занимаются поиском других способов диагностировать заболевание и уже достигли некоторых результатов в этом направлении. «Нам предлагали подобные тесты из Южной Кореи и Германии. Они выявляют в физиологических жидкостях специфический белок, выделяемый опухолевыми клетками. По идее, это облегчит раннюю диагностику, но, конечно, еще нужны клинические исследования», — заключил онколог.

Он также добавил, что на ранних стадиях благодаря массовым скринингам наиболее часто удается диагностировать рак молочной железы, предстательной железы, кожи. При этом он подчеркнул, что последний вариант считается одним из самых распространенных в России. На третьем месте по выявляемости оказался колоректальный рак.

Онколог акцентировал внимание на том, что в борьбе с раком обнаружение заболевания на начальных стадиях серьезно повышает шансы на победу над ним. По его словам, в некоторых случаях локализации специалистам удается излечивать до 95 процентов пациентов. Однако для этого необходимы профилактика, массовые скрининги, а также «хорошо отлаженная работа онкологической службы на всех уровнях».

Ранее врачи клиники Майо (Mayo Clinic) в США назвали кажущийся «безобидным» симптом рака. Специалисты предупредили, что зудящая сыпь на коже может быть симптомом онкологии.