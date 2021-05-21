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У россиянки обнаружили 25-сантиметровую опухоль

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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Врачи Кировского центра онкологии и медицинской радиологии удалили пациентке опухоль размером 25 сантиметров. Об этом сообщает Newsler.ru co ссылкой на правительство города.

Пациентка поступила в больницу Кирова в конце апреля. Ей поставили диагноз «рак яичника» с подозрением на прорастание опухоли в правый мочеточник. Во время операции врачи обнаружили нарушение функции правой почки и поражение мочеточника из-за большой опухоли — ее пришлось удалить.

Также сообщается, что после операции пациентка проходит восстановительный период. Ей нужно будет пройти несколько курсов химиотерапии.

Ранее стали известны симптомы рака на ранней стадии. Врач-онколог Григорий Кобяков заявил, что к ним относятся необычные образования, изменения при глотании и дефекации, боль при мочеиспускании.

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