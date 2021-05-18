Россия
 
Последние новости
В Белоруссии заблокировали Tut.by
Против руководства белорусского издания Tut.by возбудили уголовное дело
HBO купила права на показ российского фильма
Водитель на «Жигулях» сбил четырех человек в Москве 
Россия предложила США взаимно отменить запреты
Путин призвал прекратить насилие между Палестиной и Израилем
Глава СВР написал шефу британской разведки
У гигантской черной дыры наблюдали невозможное явление
Feduk негативно высказался о поведении Диброва на шоу
Новости партнеров

Врач назвал россиянам опасность звона в ушах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Звон и шум в ушах может свидетельствовать о наличии опасных заболеваний. Такую опасность россиянам назвал врач-невролог Александр Евдокимов. Его слова передает «Пятый канал».

По словам специалиста, это может быть связано с воспалительным заболеванием, поражением слухового нерва, а также центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями.

Врач добавил, что иные причины могут быть связаны с сосудистыми заболеваниями, а также проблемой шейного отдела позвоночника.

«Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом», — отметил Евдокимов.

Ранее врач-отоларинголог Анна Колесникова заявила, что носовое кровотечение может указывать на наличие серьезного заболевания. Она добавила, что существуют и сигнальные кровотечения. По словам врача, они указывают на нарушение целостности артериального сосуда в полости носа, костях черепа и его основании, могут возникать при тяжелой травме, сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли. В таких случаях человеку стоит провести операцию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Что является причиной звона или шума в ушах? — комментарий остеопата
Россиянам назвали опасные причины носовых кровотечений
Невролог связал потерю обоняния при COVID-19 с повреждениями мозга