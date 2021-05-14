Россиянам назвали опасные причины носовых кровотечений

Носовое кровотечение может указывать на наличие серьезного заболевания. Его опасные причины россиянам назвала врач-отоларинголог Анна Колесникова, сообщают «Известия».

По словам медика, выделяют местные и системные кровотечения. К местным относятся воспалительные явления, такие как синуситы, искривления носовой перегородки, инородные тела, переломы, опухоли. К системным — повышение температуры тела при перегреве, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания крови. Еще одна причина носовых кровотечений — эндокринные заболевания, беременность, опухоль надпочечников.

Кроме того, существуют как передние, так и задние носовые кровотечения. В первом случае их легко остановить, и человек не теряет много крови. В случае с задними, кровь выделяется из крупных сосудов большого диаметра, в связи с чем возникает большая кровопотеря и риск проглотить кровь.

Существуют также сигнальные кровотечения, предупредила Колесникова. По ее словам, они указывают на нарушение целостности артериального сосуда в полости носа, костях черепа и его основании, могут возникать при тяжелой травме, сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли. В таких случаях человеку стоит провести операцию.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал об опасности холодных рук. По его словам, это может указывать на спазм сосудов. Это явление также может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств. Организм может подумать, что у него возникла потеря крови, и ограничивает приток крови в конечности, объяснил специалист.