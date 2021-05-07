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Врач предупредил об опасности холодных рук

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Фото: Pixabay

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил об опасности холодных рук. По его словам, это свидетельствует о спазме сосудов.

«Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно», — сказал он. Врач добавил, что это явление также может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарственных препаратов.

«Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными», — пояснил Хорошев.

Ранее врач-невролог и сомнолог Елена Царева сообщила, что слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Она уточнила, что не стоит волноваться, если человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Однако если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то стоит обратиться к врачу. По ее словам, подобное состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией.

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