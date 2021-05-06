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Врач назвала слишком долгий сон симптомом опасных заболеваний

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

Она уточнила, что не стоит волноваться, если человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Однако если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то стоит обратиться к врачу.

По ее словам, подобное состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией. «В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней», — объяснила Царева.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что хронический недосып имеет опасные последствия. По словам Кудинова, у человека может произойти снижение концентрации внимания, иммунитета, памяти, работоспособности, скорости реакции, вырасти риск опухолей. Со временем также возможно развитие артериальной гипертензии. Рано или поздно мозг захочет отоспаться, в связи с чем возникнет дневная сонливость. Это может привести в том числе к засыпанию за рулем, предупредил Кудинов.

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