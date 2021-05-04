Россиянам назвали способ избежать нарушения режима сна в майские праздники

Здоровый сон в длинные майские праздники может заметно улучшить самочувствие работающих россиян, которые недосыпают в будни, сообщил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в выходные дни появляется возможность компенсировать нехватку сна, которая нередко возникает у работающих людей. Однако из-за длительных майских праздников режим сна может нарушиться. Специалист раскрыл способ этого избежать. Он посоветовал не отказываться от будильника полностью и стараться, чтобы время пробуждения не слишком сильно отличалось от привычного.

«Человек будет испытывать дискомфорт, когда ему вновь придется меньше спать. В первые дни это может сказаться на производительности труда, на внимании и шансе совершить ошибки», — отметил Полуэктов.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что хронический недосып имеет опасные последствия. По словам Кудинова, у человека может произойти снижение концентрации внимания, иммунитета, памяти, работоспособности, скорости реакции, вырасти риск опухолей. Со временем также возможно развитие артериальной гипертензии. Рано или поздно мозг захочет отоспаться, в связи с чем возникнет дневная сонливость. Это может привести в том числе к засыпанию за рулем, предупредил Кудинов.